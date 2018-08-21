» أحمد موسى: الإدارة باعتني.. ولم أكن أرغب في الرحيل

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كشف النيجيرى أحمد موسى، المنتقل حديثا من نادى ليستر سيتى إلى صفوف فريق النصر السعودى، عن السبب وراء رحيله عن الدورى الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال أحمد موسى فى تصريحات لموقع "أون جول نيجيريا" الإخبارى، "كنت أود البقاء فى إنجلترا لأن ذلك كان حلما لى منذ أعوام، ولكن ماذا يمكنك أن تفعل عندما يجرى إبلاغك بأن النادى قبل عرضا لك؟ لم يكن أمامى خيار سوى الانتقال إلى الفريق الذى سيحتفل بي".

وأضاف "الحديث دار حول إننى أنتقل من أجل المال، ولكن لم يفكر أحد بشأن حقيقة أن ليستر سيتى باعنى أيضا من أجل المال، صفقات الانتقال تبرم فقط عندما يتوصل طرفان إلى اتفاق وهذا ما حدث فى صفقتي".

وانضم موسى إلى ليستر سيتى عام 2016 فى صفقة قياسية للنادى ووسط طموح هائل، بعد 4 أعوام ناجحة قضاها اللاعب ضمن صفوف سيسكا موسكو الروسي، وبعد تسجيل هدفين فقط خلال 21 مباراة بالدورى الإنجليزى الممتاز، عاد موسى إلى فريق العاصمة الروسية على سبيل الإعارة فى يناير الماضي، قبل أن يقلص ليستر سيتى خسائره خلال سوق الانتقالات الصيفية عبر بيع اللاعب إلى النصر السعودى بعقد نهائي.


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