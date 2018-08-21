أساقفة البحر الأحمر تهدي المحافظ " المصحف الشريف

21 أغسطس 2018 - 05:22 م

أهدي القس مينا نيابة عن نيافة الأنبا ثاؤفيلوس أسقف الأقباط الأرثوذكس بالبحر الأحمر ، اليوم الثلاثاء ، المصحف الشريف للواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر خلال تهنئته بعيد الأضحي المبارك ، موجهاً الشكر لسيادته علي ما يبذله من مجهودات تخدم الصالح العام داخل المحافظة ، كما قدم له تهنئة مجلس وشعب الكنيسة بالبحر الأحمر بعيد الأضحي المبارك .





كما قاما الأنبا دانيال رئيس دير الأنبا بولا ومسئول الكنيسة الإنجيلية ، ومسئول الكنيسة الكاثوليكية بالمحافظة ، بتقديم الهدايا التذكارية للمحافظ ، مهنئين سيادته بعيد الأضحي المبارك ، متمنين لسيادته دوام الصحة والبقاء علي كرسي محافظة البحر الأحمر سنين طويلة مليئة بالانجازات والمشروعات التي تخدم أهالي البحر الأحمر وزائريها .





ومن جانبه أعرب المحافظ عن سعادته بحضور وفد الكنيسة القبطية لتقديم التهاني بمناسبة عيدالاضحي مشيرا إلي أواصر المحبة والإخوة التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين من أبناء الوطن .





وفي نهاية اللقاء حرص القيادات القبطية بالبحر الأحمر بالتقاط الصور التذكارية مع اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر عقب تقديم التهنة بعيد الأضحي المبارك









