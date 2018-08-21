» آخر تطورات الحالة الصحية لـ«تامر حسني»

21 أغسطس 2018 - 05:24 م

حرص الفنان تامر حسني، على طمأنة جمهوره بشأن حالته الصحية، بعدما فقد صوته تمامًا، خلال الفقرة الأخيرة من حفله الذى أقيم فى الساحل الشمالى، الأحد الماضي.

وكتب تامر حسني عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «كل سنة وأنتم طيبين و عيد سعيد علينا جميعاً يا رب».

وأضاف «أما بقى عن جمال ردود أفعال كل اللي دخلوا فيلم البدلة بشكركم جداً جدا، عشان فعلاً هونتم عليا تعبي، وإن شاء الله هبقى كويس قريب والحمدلله على كل حال».

وكان حسني فقد صوته تمامًا خلال الفقرة الأخيرة من حفله الذي أقيم في الساحل الشمالي، واضطر أصدقاؤه ومنتج فيلمه الأخيرة نقله إلى أحد مستشفيات الساحل الشمالى.