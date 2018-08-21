ملك البحرين للسيسى: نتمنى لمصر كل الخير

21 أغسطس 2018 - 05:27 م

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لمصر قيادةً وشعباً كل الخير والتقدم.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي من جانبه أعرب عن خالص تقديره لملك البحرين على تهنئته الكريمة، داعيًا الله العلى القدير، أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين الشقيقة، وعلى الأمتين العربية والاسلامية باليُمن والخير والبركات.