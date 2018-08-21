انقاذ 13سوريا فقدوا بين جبال ووديان حلايب

21 أغسطس 2018 - 05:47 م

تمكنت مديرية أمن البحر الأحمر بالتنسيق مع قوات حرس الحدود من العثور على 13 سوريا بينهم سيدات وأطفال، تركهم المهربون داخل الحدود المصرية جنوب البحر الأحمر، أثناء محاولة تسللهم داخل البلاد.

تلقى اللواء اشرف عز العرب مدير أمن البحرالأحمر اخطارا من العميد حاتم بدورة، مدير إدارة نجدة البحر الأحمر، يفيد بتلقية استغاثة صادرة من أحد السوريين عن طريق مكالمة طوارئ تفيد بأن 13 سوريا من رجال ونساء وأطفال تاهوا في الصحراء على بعد 80 كيلو جنوب غرب أبو رماد، وعلى بعد 40 كيلو غرب مدينة حلايب.

وتمكنت قوات ، مدير أمن البحر الأحمر، بالتنسيق مع قوات حرس الحدود لإحضارهم وعودتهم سالمين.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق لاتخاذ قرار بشانهم