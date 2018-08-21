» ضبط 621 عملة أثرية تعود للعصر اليوناني الروماني

21 أغسطس 2018 - 06:48 م

تمكنت شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الشرقية بحوزته 621 عملة أثرية بغرض الاتجار".

وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية بأنه "تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبط المتهم بطريق ديرب نجم/الزقازيق وبحوزته 621 عملة معدنية أثرية".

وأوضح أنه بفحص المضبوطات، تبين أن جميع العملات المضبوطة أثرية وتعود إلى العصر اليوناني والروماني (323 ق.م ـ 31 ق.م).

وأشار البيان إلى اعتراف المتهم بحيازة العملات الأثرية المضبوطة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي أغسطس 2017، أعلنت وزارة الآثار فقدان 32 ألفًا و638 قطعة أثرية على مدار أكثر من 50 عامًا مضت، بناء على أعمال حصر قامت بها مؤخرًا.