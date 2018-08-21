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هروب جزار بعجل مصاب بـ "السل" من مجزر فى المحلة

قبلي وبحري

هروب جزار بعجل مصاب بـ "السل" من مجزر فى المحلة
هروب جزار بعجل مصاب بـ "السل" من مجزر فى المحلة

محمد عبدالناصر

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عيد الاضحى

محافظة الغربية

الطب البيطرى

جزار

وباء قاتل

شهد مجزر مركز ومدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية واقعة مؤسفة فى أول أيام  عيد الأضحي حيث هرب جزار بعجل بقري مذبوح مصاب بالوباء القاتل "السل" بواسطة إحدي سيارات النقل خشية مصادرة وإعدام العجل.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بواقعة شروع أحد الجزارين يدعي "حسن .أ" محل اقامته بمنطقة المنشية الجديدة بواسطة استخدام سيارة نصف نقل حمراء تحمل لوحات "5823 " والتى كادت أن تدهس طبيبا بيطريا وتسبب فى قتله حال هروب قائد السيارة بالعجل البقري المصاب بأخطر وباء "السل " المميت.

فى المقابل أصدر الدكتور حاتم كمال أنور مدير هيئة الطب البيطري بالغربية توجيهاته العاجلة إلى الدكتور مجدي عبد الحليم مدير عام المجازر بضرورة فتح باب تحقيق فى الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية حيال الموظفين والعاملين المتقاعسين وتحرير محضر ضد الجزار الهارب ومصادرة وإعدام العجل المصاب بالوباء اللعين ".

وقال الدكتور مجدي عبد الحليم مدير عام المجازر إن مدير الإدارة البيطرية والمجزر العمومي حررا محضرا رسميا بديوان قسم مركز المحلة ضد الجزار الهارب كما وجه بالضرورة تشكيل حملة مكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين لمصادرة العجل مذبوح وإعدامه رسميا.





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