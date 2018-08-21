التحفظ على ذبيحة قبل بيعها بالغربية لهذا السبب

ضبطت مباحث التموين بالغربية، اليوم الثلاثاء، ذبيحة أنثى بقري مصابة بمرض "الصفراء" تزن 350 كيلو محملة على سيارة نقل، في إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي، وردع المخالفين ومواجهة الخارجين على القانون، وإحكام التواجد الشرطي، والرقابة على الأسواق على مستوى المحافظة.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين، يُفيد بتمكن ضباط إدارة مباحث التموين برئاسة المقدم حسام الغريب، رئيس مباحث التموين وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط السيارة رقم 3984 ع ه أ، وعلى متنها ذبيحة أنثى بقري مقطوعة الرأس كاملة الجلد قيادة المدعو عبدالغني. أ. ح. 52 سنة، سائق، ومقيم بقرية كفر فيالة، بمركز المحلة، برفقة المدعو مصطفى. البسيوني. م. 34 سنة، جزار، ومقيم بنفس العنوان، ومحمل على السيارة ذبيحة لأنثى بقري دون السن القانوني، والتي تزن 350 كيلوجرام.

تبين أن الذبيحة مصابة بمرض "الصفراء" وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 12113 جنح قسم شرطة ثان المحلة لسنة 2018، وأخطرت النيابة للتحقيق في الواقعة.‎