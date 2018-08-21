» موقف الأهلي من انتقال «الهارب» للدوري الأسكتلندي

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كوليبالي

أكد حلمي عبد الرازق، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عدم أحقية الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم الأهلي الهارب في الانتقال إلى نادي باتريك ثيسل الإسكتلندي، بسبب الحكم النهائي الصادر ضده بتغريمه مليون و400 ألف دولار، بعد هروبه من القلعة الحمراء، وعدم سداده الغرامة حتى الآن.

وأضاف "عبد الرازق"، أنهم سيقوموا بالاستعلام من الـ«فيفا» عن حقيقة قيد اللاعب بالنادي الإسكتلندي من عدمه، قبل تقرير الخطوة المقبلة، مؤكدًا أنه لم يتلزم بسداد الغرامة المالية الموقعة عليه.

وشدد مستشار الأهلي على أن اللاعب مهدد بتغليظ العقوبة، قائلا: "الاتحاد الدولي لن يقوم باستخراج أي بطاقة دولية للاعب، لعدم سداده الغرامة التي قررت عليه، وفي حال نجح اللاعب في استخراج بطاقة لأي خطأ ما سنقوم في اليوم التالي بتقديم شكوى جديدة ضد اللاعب وإيقافه مرة أخرى".


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