"المالية" تدرس إصدار عملة فئة جنيهين

21 أغسطس 2018 - 08:06 م

تدرس وزارة المالية حاليا إصدار عملة معدنية جديدة من فئة الجنيهين، لمزيد من التيسير على المواطنين وعلى غرار العملات المعدنية من ذات الفئة التي تطرحها بعض الدول العربية والأوروبية للتخفيف عن مواطنيها.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، الثلاثاء، إنها ممثلة في مصلحة سك العملة ستقوم خلال الفترة القليلة المقبلة بطرح كميات أكبر من العملات المعدنية المساعدة من الفئات المختلفة لتوفيرها بالأسواق.

من جانبه، أكد عبد الرؤوف الأحمدي، رئيس مصلحة سك العملة، انتهاء المصلحة من تجهيز كميات كبيرة من الفكة لطرحها بمناسبة عيد الأضحى المبارك والذي تشهد الحركة التجارية خلاله انتعاشًا ملحوظًا في حركة البيع والشراء.

وأوضح رئيس المصلحة أنه سيتم خلال العام المالي الحالي طرح كميات أكبر من العملات المعدنية التي طرحت في العام الماضي بفضل زيادة إنتاج مصلحة سك العملة بصورة كبيرة تنفيذا لخطة العمل التي اعتمدها د. محمد معيط وزير المالية.

وقال إنه خلال العام المالي الماضي تم سك جميع فئات العملة المعدنية المتداولة وشملت سك 51 مليون قرص معدني فئة الجنيه و26 مليون قرص معدني فئة 50 قرشا و91 ألف قرص معدني فئة 25 قرشا ، وهذا حسب الخطة المدرجة وطبقًا لاحتياج السوق.

من جانبه قال اللواء حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة، إن المصلحة تتيح للعديد من الجهات العامة عملات مساعدة من فئات (الجنيه، 50 قرشا، 25 قرشا)، وأن إجمالي الفكة التي يتم طرحها شهريًا حاليا تبلغ قيمتها قرابة الـ 7 ملايين جنيه يتم توزيعها لتوفير السيولة في الأسوق.

وأضاف خضر أن مصلحة الخزانة العامة تخصص يوميًا لمترو الإنفاق عملات معدنية بقيمة 250 ألف جنيه ما يمثل نسبة 40% من إجمالي الفكة التي يتم طرحها في السوق، في حين تحصل المحافظات على نسبة 30% من الفكة المطروحة و17% لهيئة البريد المصري.