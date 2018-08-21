انكسار الموجة الحارة ثانى أيام العيد

21 أغسطس 2018 - 08:42 م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

ومن المنتظر أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 26 35

وسط الدلتا 25 34

الإسكندرية 25 31

بلطيم 26 32

مطروح 24 31

السلوم 21 32

سيوة 25 36

بورسعيد 26 31

دمياط 26 31

العريش 22 33

رفح 21 32

الإسماعيلية 24 35

السويس 25 36

رأس سدر 26 37

نخل 19 35

نويبع 28 33

طابا 26 32

كاترين 18 32

الطور 29 35

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 29 38

مرسى علم 28 36

الفيوم 25 36

بنى سويف 24 37

المنيا 23 37

أسيوط 25 37

سوهاج 25 38

قنا 26 39

الأقصر 26 40

أسوان 27 41

أبوسمبل 29 40

الوادى الجديد 27 40

شلاتين 25 38

ابو رماد 26 37

راس حدربة 27 36

حلايب 27 36