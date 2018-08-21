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الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي ودجلة

الرياضة

الاهلى ودجلة
الاهلى ودجلة

أمير سعد

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دجلة

المصريون

الاهلى

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ونظيره دجلة، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

بدأت المباراة بضغط نسبى من فريق وادى دجلة ،إلا أن معظم الهجمات انتهت على حدود منطقة الجزاء ،قبل أن يسيطر الأهلى على مجريات الأمور ،وكاد المغربي وليد أزارو أن يتقدم للأهلى بعد مرور 8 دقائق فقط ،بعد ان انفرد بالمرمى إلا أن محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الدجلاوي كان الأقرب للكرة ،قبل أن يحصل الأهلى على مخالفة داخل منطقة الجزاء بل وداخل الـ6 ياردات سددها وليد سليمان بشكل سيء لتخرج الكرة خارج المرمى.

واصل الأهلى ضغطه على وادى دجلة فى الربع ساعة الثاني من عُمر اللقاء  ،بغية إحراز الهدف الأول فى شباك محمد عبد المنصف إلا أن رعونة صناع اللعب حالت دون وصول الكرة للمهاجم وليد أزارو ،في الدقيقة 20 سدد السنغالي ابراهيما نداي كرة قوية بعد تلقيه عرضية متقنة من دودو الجباس ،الا أنها ارتطمت بدفاعات الأهلى لتخرج ضربة ركنية للفريق الداجلاوي ،بعدها بدقيقة ينفرد وليد سليمان بمحمد عبد المنصف حارس دجلة إلا أن الأخير تألق وأبعد الكرة ضربة ركنية ،عاد مجدداً ابراهيما نداي ليسدد كرة قوية كادت تهز شباك الأهلى إلا أنها ارتطمت أيضاً بدفاع الأهلى وتخرج ضربة ركنية ، ناصر ماهر أرسل فى الدقيقة 20 كرة عرضية خطيرة كادت تصل للمغربي وليد أزارو ‘إلا أن أسامة العزب كان أقرب وأبعد الكرة خارج الملعب.

وفى الدقيقة 31 تصدى السيد سالم لكرة ثابتة لوادى دجلة من على حدود منطقة الجزاء إلا أن محمد الشناوى تصدى للكرة بشكل مميز ،وبعدها بدقيقة سدد محمود محمود صاروخاً من خارج منطقة الجزاء إلا أن محمد الشناوى عاد من جديد للتألق وأبعد الكرة لضربة ركنية ،واصل وادي دجلة تهديده لمرمى الأهلى وأرسل عرضية فى الدقيقة 37 إلا أن داع الأهلى أبعدها ضربة ركنية قبل أن تصل لدودو الجباس مهاجم دجلة.

كاد أحمد فتحى فى الدقيقة 40 أن يهز الشباك ولكن بإحرازه هدف فى مرماه ،بعد رعونته اثناء ابعاده إحدى الكرات العرضية لترتطم بركبته وتمر بجوار عارضة محمد الشناوى حارس فريقه بسنتيمترات ضربة ركنية ،نفذها لاعبو وادى دجلة لتصل لمحمود مرعى الذى سدد برأسه خارج الملعب.

حاول الأهلى فى الدقائق الأخيرة من عُمر الشوط الأول إحراز هدف التقدم إلا أن دفاعات دجلة منعت لاعبي الأهلى من التقدم نحو منطقة الجزاء ،ليطلق محمد الحنفي حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول.


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