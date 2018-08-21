» ثورة جماهيرية داخل آرسنال بسبب «النني»

21 أغسطس 2018 - 09:12 م

طالبت جماهير آرسنال الإنجليزي بمشاركة النجم المصري محمد النني في المباريات القادمة مع الجانرز، عقب النتائج الهزيلة للمدفعجية تحت قيادة أوناي إيمري، في أول مباراتين بـ«البريميرليج».

ونشر موقع "arsenal true fans" المنتمى لنادى أرسنال الإنجليزي، تقريرًا مطولاً عن اللاعب المصرى محمد الننى فى ظل حالة الغموض التى تسيطر على مستقبله مع النادى اللندني، ورغبة نادى مارسيليا الفرنسى فى التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عقب خروجه من دائرة حسابات أوناى ايمرى المدير الفنى للفريق اللندني.

وتحدث الموقع الجماهيري في تقريره عن الدور المميز الذى يمكن أن يلعبه محمد الننى فى تشكيلة أوناى إيمرى الحالية كبديل حقيقى للاعب ماتيو جيندوزى صاحب الـ 19 عامًا والذى فشل فى اثبات تمتعه بخبرات فنية تؤهله بالقيام بمهامه الدفاعية بالشكل الذى يؤمن مرمى أرسنال فى المباريات المقبلة، بعد خسارة الفريق أمام مانشستر سيتى وتشيلسى بنتيجة 0 – 2، و2 – 3 على الترتيب ضمن منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وبدء اسم محمد الننى فى تصدر المشهد من جديد بعدما كان قريبًا من الرحيل فى ظل مطالب الجماهير بضرورة منح اللاعب الفرصة مع أوناى ايمرى قبل رحيله خاصة وأنه لم يحظى عليها حتى يعبر عن إمكاناته فى بطولة الدوري.

وقال الموقع أن محمد الننى لاعب عظيم فى وسط الملعب لكنه لم يتلقى الاهتمام الكافى من المدير الفنى السابق أرسين فينجر الذى ابعده عن مسيرة الفريق فى البطولة المحلية، ومنحه الثقة فى الدورى الأوروبى وكان عنصرًا مميزًا بالموسم الماضى.

تابع الموقع ذائع الصيت بين جماهير أرسنال ان محمد الننى لاعب محورى يتمتع بخبرات دولية كبيرة مع المنتخب المصرى ويدعم صفوف الفريق الانجليزى بشكل جيد فى منطقة الوسط، خاصة فى ظل الخبرات التى يفتقدها اللاعب الأساسى حاليًا ماتيو جيندوزى، مشددين على أن الدفع باللاعب ماتيو أمام وست هام فى الجولة الثالثة من البطولة مراهنة خاسرة خاصة وان كان يلعب فى أحد أندية الدرجة الثانية الفرنسية وهى مسابقة أقل بعكس محمد الننى صاحب الخبرة.