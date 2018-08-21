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الحجاج المصريون الأعلى فى إجراء اتصالات أثناء الحج

عرب وعالم

حجاج بعرفة
حجاج بعرفة

وكالات ـ محمد عبدالرحمن

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حجاج

اتصالات

أصدرت هيئة الاتصالات السعودية تقريرا يوضح استخدام الدول للمكالمات الهاتفية، وأظهر التقرير أن مصر جاءت من أعلى 5 دول في إجراء المكالمات الصادرة من مكة المكرمة خلال موسم الحج حتى الآن.

وأورد التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، اليوم، رسومات بيانية، توضح أن دول اليمن، وبنجلاديش، وباكستان، والسودان جاءوا في قائمة أعلى الدول إجراء للاتصالات خلال موسم الحج بعد مصر القاهرة أيضا في أعلى الدول الـ5 في المكالمات الواردة وجاء بعدها نيجيريا وباكستان والهند وبنجلاديش.

وأكدت الهيئة أن عدد المكالمات الناجحة محليًّا ودوليًّا وصل إلى 23 مليون مكالمة بنسبة نجاح 99% في يوم عرفة بمكة المكرمة، وأن عدد ساعات المكالمات الصوتية وصل إلى 1.3 مليون ساعة.


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