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سجن صحفى إيرانى 10 سنوات بتهمة إهانة "الإمام الرضا"

عرب وعالم

الصحفي مير محمد حسين مير
الصحفي مير محمد حسين مير

وكالات

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تويتر

حرية الرأي

سجن

حرية الصحافة

حكم القضاء الإيرانى صحفي بالسجن 10 سنوات "لإهانة" الإمام الرضا (ثامن الأئمة الأثنى عشر حسب عقيدة الشيعة الإثنا عشرية، وهو مدفون بمدينة مشهد غربي إيران) على تويتر، بحسب ما أعلن محاميه لوسائل إعلام محلية.

واعتقل الصحفي مير محمد حسين مير إسماعيلي العامل في صحيفة جهان صنعت، أثناء محاولته مغادرة البلاد في نيسان/أبريل 2017.

وسبب الاعتقال تغريدة على موقع تويتر ذكر فيها أنّ الأمام الرضا "واحد منا" في إشارة إلى أن الإمام كان ليسمح للشبان بالاستمتاع بحياتهم.

وشكلت التغريدة انتقادا لإمام صلاة الجمعة آية الله أحمد عالم الهدى الذي أمر بحظر إقامة الحفلات الموسيقية في مدينة مشهد حيث مرقد الإمام الرضا.

وكتب مير إسماعيلي في تغريدة شطبت من الموقع لكن أعادت تغريدتها وسائل إعلام "يقول عالم الهدى إن الرقص والموسيقى إهانة للإمام الرضا! دعك من ذلك، لا تكذب، الإمام الرضا واحد منا".


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