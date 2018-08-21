» سبب عدم مشاركة «ساسي» أساسيًا مع الزمالك

21 أغسطس 2018 - 09:36 م

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن السبب وراء عدم مشاركة فرجاني ساسي أساسًيا مع فريقه، خلال المباريات الماضية.

وأكد المصدر أن جروس المدير الفني للفريق يرى أن فرجاني ينقصه الإنسجام بعد داخل الفريق على عكس الوضع بين محمود عبد العزيز وطارق حامد اللذان يشاركا معًا منذ فترة طويلة ووصلا لمرحلة كبيرة من التجانس.

ويسعى جروس في الوقت ذاته لتحقيق أكبر مكسب فني من فرجاني خلال الفترة القادمة لثقته في قدرات وإمكانيات اللاعب.