صحفي أمريكي يفجر مفاجأة مدوية عن "ترامب"

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كشف الصحفي الأمريكي "كريغ آنغر" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان على صلة بالمافيا الروسية من خلال القطاعات التي سبق له العمل فيها.
جاء ذلك في كتابه الذي يحمل اسم "بيت ترامب بيت بوتين.. قصة دونالد ترامب والمافيا الروسية غير المروية" والذي تحدث فيه عن العلاقة بين المافيا الروسية والرئيس فلاديمير بوتين ومنظمة ترامب وعشرات الروس الذين دخلوا في شراكات تجارية ترامب.
وأشار إلى أن "منظمة ترامب" ضالعة في غسيل مليارات الدولارات الروسية عبر قطاعات الكازينوهات والعقارات التي عمل فيها ترامب. 
وكشف أن بداية العلاقة بين ترامب والمافيا الروسية كانت بعملية غسيل أموال بسيطة في برج ترامب عام 1984 عندما حضر عضو في عصابة روسية إلى البرج وبيده 6 ملايين دولار واشترى 5 شقق.
وأضاف: "تم بيع 1300 شقة لترامب في الولايات المتحدة بالطريقة نفسها".
وأشار آنغر إلى أن الاستخبارات الروسية التي أسست مافيا روسيا قررت بعد انهيار الاتحاد السوفييتي تأسيس شركات بمليارات الدولارات للبقاء على قيد الحياة مؤكدا أن بوتين يقف وراء المافيا.
وأشار أنغر إلى أنّ نجليْ الرئيس الأمريكي لطالما تحدّثا عن المبالغ الطائلة التي كانت تصلهما من روسيا، متسائلاً عما إذا يلمح هذا الواقع إلى أنّ العملية لم تكن سرية وإلى أنّ الحكومة الأمريكية عرفت بها معرفة تامة.
واتهم آنغر ترامب بالجاسوسية لصالح روسيا مشددا على أن عددا من شركائه يعيشون في البرج الخاص به.

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