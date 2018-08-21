» هذا ما حدث بسعر الليرة التركية عقب تصريحات "ترامب" الأخيرة

21 أغسطس 2018 - 10:39 م

تجاهلت الليرة التركية تعليقات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي استبعد فيها الموافقة على أي مطالب لتركيا مقابل الإفراج عن قس أمريكي محتجز، وارتفعت قليلا.



وجاء الارتفاع خلال تعاملات هزيلة، صباح الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وفي مقابلة مع رويترز، مساء الاثنين الماضى، قال ترامب إنه غير مهتم بأن يلحق موقفه الصارم أضرارا بالاقتصاد الأوروبي واقتصادات الأسواق الناشئة في نهاية المطاف.



وبلغت العملة التركية 6.0700 ليرة للدولار بحلول الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش، لترتفع بالمقارنة مع مستوى إغلاق عند 6.0865 أمس الاثنين، حين دخلت الأسواق التركية في عطلة عيد الأضحى التي تستمر بقية الأسبوع.

