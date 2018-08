» هذا ما فعلته نجمة متحرشة مع ممثل شاب اعتدت عليه

أفادت تقارير صحفية أن النجمة والمخرجة الإيطالية آسيا أرجينتو، الوجه البارز في حركة "مي تو"، توصلت إلى اتفاق "مادي" مع أحد متهميها بالاعتداء الجنسي.



وشارك الممثلان في فيلم "The Heart Is Deceitful Above All Things" عام 2004، حيث لعبا دور الأم والابن.