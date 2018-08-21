» حادث مروع لسيدة وكلبها قرب بحيرة بولاية أمريكية

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تمساح يسحب طفلاً عمره عامان

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أعلنت السلطات في ولاية ساوث كارولينا الأميركية مقتل امرأة في هجوم لتمساح أثناء سيرها مع كلبها قرب بحيرة.
وقال مكتب رئيس شرطة مقاطعة بوفورت، في بيان، إن الهجوم وقع حوالى التاسعة من صباح الاثنين الماضي عند منتجع سي باينز على جزيرة هيلتون هيد.
وأضاف أن التمساح الذي يعتقد أن طوله 2.5 مترا هاجم المرأة، وسحبها تحت سطح الماء.
وصرح قسم الشرطة أن كلبها لم يتعرض لأذى.
وتبحث الشرطة وهيئة الموارد الطبيعية في ساوث كارولينا وأفراد أمن المنتجع عن التمساح.

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