» بالفيديو.. رهان جديد بين رضا عبد العال وإبراهيم فايق

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رضا عبد العال
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أبدى رضا عبد العال، محلل قناة بيراميدز، ولاعب الزمالك والأهلي السابق، رأيه في مهاجمي النادي الأهلي هذا الموسم؛ وذلك خلال الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي ووادي الداجلة، ضمن منافسات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري المصري الممتاز.
وقال عبد العال في حديثه مع إبراهيم فايق، مقدم الاستوديو التحليلي، إن غير مقتنع  بإمكانيات المغربي وليد أزارو، موضحًا أنه يتألق ويحرز الأهداف بسبب وجوده ضمن صفوف فريق الأهلي.
وأوضح المحلل المعروف بأراءه المثيرة للجدل، أن صلاح محسن، مهاجم الأهلي، لو حصل على نفس فرص مشاركة وليد أزارو بشكل مستمر في المباريات، سيتألق.
بدوره سأله إبراهيم فايق عن عدد الأهداف التي من الممكن أن يحرزها صلاح محسن في تلك الحالة، ليجيبه رضا عبد العال، أن محسن لو شارك باللعب مع فريق الأهلي بنفس تشكيل الموسم الماضي، يستطيع إحراز 40 هدفًا هذا الموسم، وأنه سوف يعتزل الحديث في كرة القدم لو لم ينجح رهانه على صلاح محسن.





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