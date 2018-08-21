  • الأربعاء 22 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر01:45 ص
بحث متقدم
حجاج

السعودية توزع 26 ألف هدية على حجاج بيت الله الحرام

محمد صلاح

هذا ما قاله أسطورة الكرة الإنجليزية عن محمد صلاح

على مصيلحي

قرار صادم من "التموين" لأصحاب المخابز والبقالين

صلاح

محمد صلاح يثير عاصفة من الجدل في "البريميرليج"

ترامب

صحفي أمريكي يفجر مفاجأة مدوية عن "ترامب"

المهندس طارق الملا، وزير البترول

"أباتشي" تضخ مليار دولار سنويًا في مصر

حالة الطقس

انكسار الموجة الحارة ثانى أيام العيد

الجنيه المصري

"المالية" تدرس إصدار عملة فئة جنيهين

مانشستر يونايتد وليستر

من هو «الزوجة الخجولة»؟.. أغرب ألقاب نجوم الكرة بـ«الصيني»

إسماعيل هنية

"هنية": صفقة القرن فشلت وهذا دور مصر

محافظ القليوبية: أنا زملكاوي وافتخر

قبلي وبحري

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

فتح مراكز الشباب لتسجيل المواليد على بطاقة التموين

#

قروض للشباب بـ 5% لشراء عجول البتلو بالقليوبية

#

محافظ القليوبية يحدد أسعار أسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري

#

محافظ القليوبية.. وضع ملصقات بقيمة التعريفة وخط السير ببنها

محافظ

القليوبية:

زملكاوي

أنا

وافتخر

كشف اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، بانتمائه وعشقه لنادي الزمالك لكرة القدم منذ طفولته. جاء ذلك خلال زيارته لدار الأيتام البنين ببنها عندما دار حديثه بينه وبين احد نزلاء الدار والذي أكد للمحافظ انه تقدم لاختبارات النادي الأهلي واجتازها بنجاح، فطلب منه المحافظ إذا قدر له الانضمام للنادي الأهلي بان يكون حبه وتشجيعه لنادي الزمالك الذي ينتمي له المحافظ ، وحاول المحافظ استقطاب أبناء الدار في مداعبه منه،  لتشجيعهم نادي الزمالك حيث انه شخصيا ينتمي للزمالك ويشجعه منذ طفولته.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

درس عمران خان للنخبة المصرية والعربية

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

مواسم البكاء فوق ضفاف حزينة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» محافظ القليوبية: أنا زملكاوي وافتخر
» بالفيديو.. رهان جديد بين رضا عبد العال وإبراهيم فايق
» تقارير صادمة بشأن انتشار الدعارة بأحد المدن الإيرانية
» دراسة تكشف معلومة مفزعة عن البطاطس المقلية
» حادث مروع لسيدة وكلبها قرب بحيرة بولاية أمريكية
» «صلاح» أفضل لاعب في أوروبا لعام 2018
» هذا ما فعلته نجمة متحرشة مع ممثل شاب اعتدت عليه
» أدوية مذهلة في مطبخك تريحك من الألم نهائيًا
» بشرى سارة للمهاجرين من هذا البلد الآسيوي
» هذا ما حدث بسعر الليرة التركية عقب تصريحات "ترامب" الأخيرة
» المفتى: يجوز صعق الأضحية قبل ذبحها

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    04:01 ص

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء