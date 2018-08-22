هذا ما قاله أسطورة الكرة الإنجليزية عن محمد صلاح

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محمد صلاح

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قال أسطورة الكرة الإنجليزية مايكل أوين، نجم فريق ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق، إنه لا يرغب في انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد والرحيل عن صفوف الريدز.
وأوضح مايكل أوين في تصريحات تليفزيونية خلال تحليله لمباراة الأهلي ووداي دجلة، مساء الثلاثاء: «محمد صلاح لعب في الدوري الإيطالي مع فيورنتينا ومع روما وهو الآن يريد اللعب في ليفربول لفترة أطول».
وأضاف: «أرى أن محمد صلاح سعيد في ليفربول الذي يعد من أفضل الأندية في أوروبا.. لقد جدد تعاقده مع الفريق ولا أتمنى أن ينتقل لأي فريق آخر».
واختتم: «أتمنى أن يكون ليفربول محطة محمد صلاح الأخيرة لأننا سعداء للغاية بوجوده مع الريدز».

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