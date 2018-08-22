السعودية توزع 26 ألف هدية على حجاج بيت الله الحرام

22 أغسطس 2018 - 01:00 ص

ذكرت وكالة الأنباء السعودية، مساء الثلاثاء، أن أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية وبمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية بتنظيم حملة تطوعية لخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام ،حيث شارك في هذه الحملة فريق «رؤية» التطوعي.



وأوضحت الوكالة أن الحملة وزعت 26 ألف هدية على الحجاج وتشتمل على بعض المستلزمات من مظلات واقية لأشعة الشمس وسجاجيد للصلاة وعبوات مياه معدنية وكتيبات توعوية وإرشادات صحية بعدة لغات داخل مناطق المشاعر المقدسة.

