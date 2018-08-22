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ساويرس

هكذا رد "ساويرس" على شخص سخر من تهنئته للمسلمين بعيد الأضحى

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هكذا رد "ساويرس" على شخص سخر من تهنئته للمسلمين بعيد الأضحى

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ساويرس
ساويرس

أحمد عادل شعبان

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عيد الاضحى

ساويرس

توجه رجل الأعمال نجيب ساويرس بالتهنئة للأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، إلا أن تهنئته لم تمر مرور الكرام .

وسخر أحد متابعي "ساويرس" من "رداء" التصميم الذي وضعه ساويرس لتهنئة المسلمين بالعيد قائلًا: "المهندس نجيب سويرس من اغني اغنياء مصر مش عارف يجيب مصمم بربع جنيه يعمله تصمميم وجايب صوره من جوجل ".

وتفاجأ المتابع بـ"ساويرس" يقوم بعمل "ريتويت" لتغريدته ، ويرد عليها ساخرًا ليقول : "مصاريف".

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