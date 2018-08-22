هكذا رد "ساويرس" على شخص سخر من تهنئته للمسلمين بعيد الأضحى

22 أغسطس 2018 - 05:28 ص

توجه رجل الأعمال نجيب ساويرس بالتهنئة للأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، إلا أن تهنئته لم تمر مرور الكرام .



وسخر أحد متابعي "ساويرس" من "رداء" التصميم الذي وضعه ساويرس لتهنئة المسلمين بالعيد قائلًا: "المهندس نجيب سويرس من اغني اغنياء مصر مش عارف يجيب مصمم بربع جنيه يعمله تصمميم وجايب صوره من جوجل ".



وتفاجأ المتابع بـ"ساويرس" يقوم بعمل "ريتويت" لتغريدته ، ويرد عليها ساخرًا ليقول : "مصاريف".



