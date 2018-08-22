هكذا رد "ساويرس" على شخص سخر من تهنئته للمسلمين بعيد الأضحى

أحمد عادل شعبان
توجه رجل الأعمال نجيب ساويرس بالتهنئة للأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، إلا أن تهنئته لم تمر مرور الكرام .
وسخر أحد متابعي "ساويرس" من "رداء" التصميم الذي وضعه ساويرس لتهنئة المسلمين بالعيد قائلًا: "المهندس نجيب سويرس من اغني اغنياء مصر مش عارف يجيب مصمم بربع جنيه يعمله تصمميم وجايب صوره من جوجل ".
وتفاجأ المتابع بـ"ساويرس" يقوم بعمل "ريتويت" لتغريدته ، ويرد عليها ساخرًا ليقول : "مصاريف".
مصاريف .... https://t.co/Be9MZiUeQM— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) August 20, 2018
ظهر12:03 م
فجر
04:01
شروق
05:30
ظهر
12:03
عصر
15:40
مغرب
18:35
عشاء
20:05