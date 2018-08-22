هذا ما أخبرني به صلاح همسًا عقب ضربة الجزاء "الظالمة"

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روى لوكا ميليفوجيفيتش - قائد فريق كاريستال بالاس الإنجليزي - ما دار بينه وبين نجمنا المصري محمد صلاح عقب ضربة الجزاء التي حصل عليها الأخير لصالح فريقه ليفربول في المواجهة بين الفريقين بالدوري الإنجليزي .

وقال "لوكا" في تصريحات لوسائل إعلام إنجليزية: "كان رأيي أثناء المباراة أنها ليست ضربة جزاء ولما عدت للمنزل ورأيتها مرة أخرى تأكدت من رأيي .. مامادو ساخو مدافع فريقنا لم يلمس محمد صلاح".

وأضاف: "عقب احتساب الحكم لركلة الجزاء تحدثت مع صلاح بصوت خفيض وقلت له (أخبر الحكم) أنها ليست ضربة جزاء ، فقال لي بنفس الصوت (أرى من وجهة نظري أنها ضربة جزاء) .. لقد كان هذا رأيه".

وأردف: "رغم ذلك لا أحبذ استخدام تقنية الـ var في الدوري الإنجليزي .. لدينا حكام على أعلى مستوى وفي النهاية هم بشر وطبيعي أن يخطئوا ".

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