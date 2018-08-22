3 صور مُبكية اجتاحت "فيس بوك" في أول أيام العيد

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الطفلة وأبوها
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أحمد عادل شعبان

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طفل صغير

الخروف

يقال أن الشعب المصري عاطفي ، فهو دموعه قريبة في الحزن ، وعند الفرح أيضًا ، وهذا ما حدث بعد أن تداول نشطاء أمس عدة صور تكشف عن مواقف إنسانية غير متوقعة حدثت في أول أيام عيد الأضحى .

والبداية كانت من مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية ، حيث التقط شخص صورة لفتاة صغيرة في المرحلة ما قبل الابتدائية تذهب إلى الصلاة مع والدها وتنتظر حتى يركع خلال الصلاة لتقوم بتقبيله ، وهي الصورة التي اجتاحت السوشيال ميديا على مدار الساعات الماضية .

أيضًا تكرر الأمر في صلاة العيد ، ولكن هذه المرة بالقاهرة بعد تداول صورة لطبيب بمستشفى الحسين الجامعي لطفل مريض ، لكي يصلي معه بالجامع الأزهر ، كي لا تفوته فرحة العيد بسبب مرضه فيشعر بالحزن .

الصورة الأخيرة كانت من منطقة السيدة زينب ، حيث تداول نشطاء صورة لطفل صغير يحتضن الخروف الذي أحضره أبوه للأضحية كي يمنعهم من ذبحه ، وظهر الطفل يبكي بحرقة في محاولة لإثناء الأسرة عن هذا القرار.




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