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طعن مزارع "بمطواه" بسبب الخلاف علي ري أرضه

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قام عاملان في مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، بطعن مزارع بـ"مطوه" بسبب الخلافات علي ري ارض، تم نقل المصاب للمستشفي لتلقي العلاج.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من مستشفى قليوب بوصول المدعو" و. م. م" 35 عاما  فلاح - مصاب بجرح نافذ بالبطن وتم حجزه للعلاج .

بالانتقال وسؤال " م.م.ع" والد المجني عليه اتهم" ا.ص.ع" 17 عاما، وشقيقه "ح.ص"، عاملان، بإصابة نجله باستخدام مطواه خلال مشاجرة نشبت بينهم لرغبة المجني عليه ري قطعة أرض مجاورة لمنزل المتهمين باستخدام مياه من منزلهما، تم ضبط المتهمين.

تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة  أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهة لهم تهمة الشروع في القتل.


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