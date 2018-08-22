» حالة طقس ثاني أيام عيد الأضحى

22 أغسطس 2018 - 09:38 ص

يقدم موقع "المصريون"لقرائه الكرام بيان بحالة الطقس اليوم الثلاثاء 22 اغسطس.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.. كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.