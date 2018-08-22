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قرار بممارسة الجنس في الاماكن العامة يثير الجدل

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متابعات- محمد الخرو

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المكسيك

الجنس

العلاقة الحميمية

فعل فاضح

سادت حالة من الجدل بسبب قرار اتخذته مدينة جوادالاخارا في الكسيك وعارضة سياسيون، حيث تضمن القرار اتاحة ممارسة الجنس والعلاقات الحميمية في أماكن عامة.

وبحسب ما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن مجلس البلدية في مدينة جوادالاخارا التي يعيش فيها 1.5 مليون نسمة غربي المكسيك صدق على القرار.

وبموجبه لن تتحرك الشرطة من تلقاء نفسها ضد أي "فعل فاضح" في الأماكن العامة إلا في حال قيام الناس بالتبليغ عن الأمر.

وقال القائمون على الخطوة المثيرة للجدل إنهم يسعون لإراحة الشرطة من تعقب "أمور تافهة" وتركها لتركز على أمور أخرى أكثر أهمية مثل الجريمة.

ويشكو الشباب في المدينة مما يقولون إنه "ابتزاز من الشرطة" حين يجري ضبطهم مع صديقاتهم في وضعيات "حميمية" بأماكن عامة.

وبموجب القرار "فإن العلاقات الجنسية والأفعال الفاضحة على الطريق العام أو في أماكن عامة أو في أماكن شاغرة أو مراكز الترفيه والسيارات والمواقع التي يمكن رؤيتها من الخارج، (هذه الأمور) لن يتم اعتبارها بمثابة جنح، إلا في حال جرى ذلك بناء على طلب المواطنين".

لكن هذا القرار لم يمر دون معارضة، إذ دعا سياسيون محافظون في المدينة السلطات إلى معالجة أصل المشكلة عن طريق مكافحة الفساد في صفوف الشرطة بدلا من السماح للناس بممارسة علاقاتهم الحميمة على مرأى من الجميع.


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