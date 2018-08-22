» بشرى للمواطنين بشأن السلع الغذائية

22 أغسطس 2018 - 10:18 ص

أعلن اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية عن توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين بمنافذ بيع السلع الاستهلاكية وذلك تخفيفا عن كاهل المواطنين ولضمان توافر تلك السلع خلال فترة عيد الأضحى المبارك وباستمرار

وشدد المحافظ على مديرية التموين بتوفير كافة السلع التموينية بالإضافة إلى التنسيق مع شركات توريد المواد البترولية لتوفير كافة مستلزمات المحافظة خلال أيام العيد

وفي هذا الصدد فقد أصدر المحافظ تعليمات لمديرية الصحة وبالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطرى باتخاذ الاجراءات الآتية :-

_تشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية _وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى مثل التموين والطب البيطري والصحة ضمن حملات مشتركة

لتشديد الرقابة على محلات بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وأن العاملين بها ملتزمون بالممارسات الصحية أثناء تداول الأغذية ويحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية وكذلك التأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقتها للمواصفات وسحب عينات منها وإرسالها للمعامل

_المرور على ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك المجمدة وفحصها والتأكد من صلاحيتها واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف وضبط غير الصالح منها واتخاذ الاجراءات القانونية حياله

_مراقبة سيارات نقل اللحوم والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية

_تشديد الرقابة على الباعة الجائلين و التأكد من أن معروضاتهم من الأغذية صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط المحظور منها واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين لتطبيق القرار 707 لسنة 1967 م فى هذا الشأن .

