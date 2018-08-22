لحية "صلاح" تضعه في قائمة الأفضل عالميا

22 أغسطس 2018 - 10:32 ص

أصبح اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي من أشهر اللاعبين في "البريميرليج" ومؤخرا تواجد في قائمة أفضل 10 لاعبين أصحاب لحية في الدوري.

ومنذ ظهوره الأول مع فريقه "الريدز" جاء بلحيته طوال فترات الموسم..

وبات محمد صلاح ايقونة فريق ليفربول الانجليزى خلال الموسم الحالى والمنقضى بعدما أثبت اللاعب قدرته غير العادية على التهديف فى مرمى الخصوم وتصدره لترتيب الهدافين واحتكاره لكافة ألقاب الموسم الانجليزي الماضى.

وشهدت القائمة تواجد العديد من اللاعبين العالميين أبرزهم روميللو لوكاكو نجم مانشستر يونايتد والمنتخب البلجيكى، وحارس ليفربول البرازيلي أليسون وغيرهم من نجوم الكرة العالميين.

المرتبة العاشرة : محمد صلاح "ليفربول"

المرتبة التاسعة: روميللو لوكاكو "مانشستر يونايتد"

المرتبة الثامنة: جواو موتينيو "والفس"

المرتبة السابعة: ادريان ماريا برا "واتفورد"

المرتبة السادسة: كلاوديو برافو "مانشستر سيتى"

المرتبة الخامسة: الكسندر لاكازيت "أرسنال"

المرتبة الرابعة: أوليفييه جيرو "تشيلسى"

المرتبة الثالثة: أليسون "ليفربول"

المرتبة الثانية: أرون جارسون "كارديف"

المرتبة الأولى: برونو "برايتون"