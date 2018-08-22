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في القليوبية..

120 ألف تقدموا للفحص من فيروس سي

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ارشيفية
ارشيفية

علي إسماعيل

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120 ألف. تقدموا. للفحص. من. فيروس. سي. بالقليوبية

اكد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، انه عدد المترددين على المستشفيات بالقليوبية للتحليل من مرض فيروس سي بلغ حوالى 120 ألف مواطن وقامت مديرية الصحة بعمل حملات للكشف على المواطنين واكتشاف الحالات المصابة بفيروس سي وصرف العلاج لهم ووجه المحافظ بتوفير جميع الأدوات اللازمة للفحص للإكتشاف المبكر لهذا المرض وكذا توفير العلاج وصرفه للمرضى بأقصى سرعة والمتابعه المستمرة للحالات المرضية..
مضيفا  إلى أنه تم إجراء جميع أعمال التنسيق مع وزارة الصحة بشأن توفير كافة المتطلبات لتنفيذ الحملة وفحص جميع مواطني المحافظة من خلال قوافل طبية ستجوب جميع القرى والمدن والكفور والعزب بالتنسيق مع الوحدات الصحية والوحدات المحلية. 
وقد أمر المحافظ مديرية الصحة بتسهيل أعمال الحملة مع ضرورة التنويه لجميع المواطنين عن الحملة من خلال وسائل الإعلام ومكاتب الصحة بالمدن والقرى خاصة مع تواجد الحملة من خلال قوافل تجوب الشوارع والميادين الرئيسية  بمدن وقرى المحافظة المختلفة
مشيراً إلى أن حملة القضاء علي فيروس سي تستهدف الفئة العمرية من 18 عام فأكثر وهى الفئة العمرية المسموح بعلاجها طبقا لبروتوكول العلاج العالمي مضيفا أنه من المقرر إجراء تحليل للكشف على الأجسام المضادة لفيروس “سي” ومن يثبت إيجابيته يتم تحويله لإجراء تحليل PCR للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه مضيفاً بأنه من يثبت اصابته بفيروس سي يتم صرف العلاج له فى نفس يوم تاريخ ظهور النتائج بالمجان .

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