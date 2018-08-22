» ضبط تشكيل عصابى استولى على دراجة مزارع

22 أغسطس 2018 - 11:18 ص

ألقت احهزة الامن بالمنيا القبض على تشكيل عصابي أصاب مزارع بطلق ناري واستولى على دراجته البخارية.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير امن المنيا اخطارا من العميد مجدى سالم مدير البحث الجنائي بالمديرية بانه تبلغ لضباط مباحث مركز شرطة المنيا من مستشفى المنيا العام بوصول محمود . ع . ا 30 سنه فلاح ومقيم دائرة المركز ادعاء طلق نارى بالساق اليسرى تم تحويلة لمستشفى أسيوط الجامعى

بسؤالة شفاهه قرر انه حال سيرة بطريق زراعى مؤدى الى محل اقامته وبرفقته شخصان مستقلين دراجه بخارية قيادة احد مرافقيه فوجئوا بخروج 3 اشخاص مجهولين من الزراعات المتاخمة للطريق واستيقافهم عنوة تحت تهديد سلاح نارى كان بحوزة احدهم وحاولوا الاستيلاء على الدراجة البخارية ومتعلقاتهم وعند مقاومته لهم قام ذلك الشخص بإطلاق عيار نارى صوبه محدثا إصابته واستولوا على الدراجة البخارية وهاتفى محمول بمناقشة مرافقيه ايدوا ما جاء بأقواله.

نظرا لما تمثله تلك الواقعة من خطورة إجرامية تمثلت في التعدى الصارخ على النفس والمال فقد تم تشكيل فريق بحث وتوصلت الجهود الى ان وراء ارتكاب الواقعة كلا من

هيثم . س . م 33 سنه فلاح المحكوم عليه غيابيا في قضيتين سرقة بالاكراة- مخدرات -وحسنى . ل .ح 33 سنه سائق واحمد . ل . ح 31 سنه فلاح وجمال . ب . س 30 سنه وهشام . ا . ع 37 سنه مقيمون دائرة المركز"

عقب تقنين الإجراءات تم اعداد اكمنه ثابته ومتحركة اسفرت احداها عن ضبط المتهمين عدا الأخير وبحوزة الأول فرد رصاص محلى الصنع وهاتف محمول ومبلغ مالى 1500 جنية وبحوزة الثانى بندقية خرطوش اجنبية الصنع متعددة الطلقات..

وبمواجهتهم بما جاء بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اقروا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب وان السلاح المضبوط بحوزة الأول هو المستخدم في احداث إصابة المجنى عليه وأضافو انهم قاموا بتحميل الدراجة البخارية خاصته على سيارة ربع نقل بيضاء اللون قيادة المتهم الرابع وعقب ابتعادهم عن مكان الواقعة قاموا بإضرام النيران بالدراجة في احدى الزراعات والتخلص من الهواتف المحمولة الخاصة بالمجنى عليه خشية افتضاح أمرهم "بارشادهم تم ضبط تلك الدراجة البخارية في حالة تفحم " جارى تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على ابعاد نشاطهم الاجرامى والعمل على القبض على المتهم الهارب.