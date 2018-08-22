  • الأربعاء 22 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر02:30 م
بحث متقدم
صلاح

رقم مميز لـ"صلاح" في البريميرليج"

التحرش

انخفاض معدل التحرش الجنسي في عيد الأضحى

رضا عبدالعال لاعب نادي الزمالك و الأهلي السابق

شاهد.. عبد الواحد لرضا عبدالعال: انت بتاع فتة

مسجد في اوروبا

الحبس 18 شهراً لسيدة أهانت الإسلام

ثانى اكبر ناقلة حاويات فى العالم تعبر قناة السويس

"حجي" يكشف مفاجأة صادمة عن قناة السويس

سطو مسلح على سيارة نقل أموال بالعاشر

القبض على 9 من سارقوا سيارة نقل أموال

مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

حل واحد لإنهاء أزمة الليرة التركية

الأرصاد: طقس الأحد معتدل شمالا والعظمى بالقاهرة 29

بالفيديو.. خبر صادم للمصريين بشأن سخونة الطقس

محمد صلاح

لحية "صلاح" تضعه في قائمة الأفضل عالميا

الرئيس السيسي "أرشيفية"

مريض: السيسي عبر بنا من المرض إلى الصحة

في المنيا..

ضبط تشكيل عصابى استولى على دراجة مزارع

قبلي وبحري

تشكيل عصابى
ارشيفية

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

القبض على عصابة استغلال الأطفال في أعمال التسول

#

تشكيل عصابى يحاول سرقة منزل رئيس محكمة

#

عامل يستولى على 250 ألف جنيه من حساب أحد العملاء

#

حبس عصابة سرقة الدراجات البخارية ببنى سويف

المنيا

تشكيل عصابى

دراجة بخارية

صبة مزرع

 ألقت احهزة الامن بالمنيا القبض على تشكيل عصابي أصاب مزارع بطلق ناري واستولى على دراجته البخارية.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير امن المنيا اخطارا من العميد مجدى سالم مدير البحث الجنائي بالمديرية بانه تبلغ لضباط مباحث مركز  شرطة المنيا من مستشفى المنيا العام بوصول محمود . ع . ا 30 سنه فلاح ومقيم دائرة المركز ادعاء طلق نارى بالساق اليسرى تم تحويلة لمستشفى أسيوط الجامعى

 بسؤالة شفاهه قرر انه حال سيرة بطريق زراعى مؤدى  الى محل اقامته وبرفقته شخصان مستقلين دراجه بخارية قيادة احد مرافقيه فوجئوا بخروج 3 اشخاص مجهولين من الزراعات المتاخمة للطريق واستيقافهم عنوة تحت تهديد سلاح نارى كان بحوزة احدهم وحاولوا الاستيلاء على الدراجة البخارية ومتعلقاتهم وعند مقاومته لهم قام  ذلك الشخص بإطلاق عيار نارى صوبه محدثا إصابته واستولوا على الدراجة البخارية وهاتفى محمول بمناقشة مرافقيه ايدوا ما جاء بأقواله.

 نظرا لما تمثله تلك الواقعة من خطورة إجرامية تمثلت في التعدى الصارخ على النفس والمال فقد تم تشكيل فريق بحث وتوصلت الجهود الى ان وراء ارتكاب الواقعة كلا من

هيثم . س . م 33 سنه فلاح المحكوم عليه غيابيا في قضيتين سرقة بالاكراة- مخدرات                               -وحسنى . ل .ح 33 سنه سائق واحمد . ل . ح 31 سنه فلاح وجمال . ب . س 30 سنه وهشام . ا . ع 37 سنه مقيمون دائرة المركز"

 عقب تقنين الإجراءات تم اعداد اكمنه ثابته ومتحركة اسفرت احداها عن ضبط المتهمين  عدا  الأخير وبحوزة الأول فرد رصاص محلى الصنع وهاتف محمول ومبلغ مالى 1500 جنية وبحوزة الثانى بندقية خرطوش اجنبية الصنع متعددة الطلقات..

وبمواجهتهم بما جاء بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اقروا بارتكابهم الواقعة  بالاشتراك مع المتهم الهارب وان السلاح المضبوط بحوزة الأول هو المستخدم في احداث إصابة المجنى عليه  وأضافو انهم قاموا بتحميل الدراجة البخارية  خاصته على سيارة ربع نقل بيضاء اللون قيادة المتهم الرابع وعقب ابتعادهم عن مكان الواقعة قاموا بإضرام النيران بالدراجة في احدى الزراعات والتخلص من الهواتف المحمولة الخاصة بالمجنى عليه خشية افتضاح أمرهم "بارشادهم تم ضبط تلك الدراجة البخارية في حالة تفحم   " جارى تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على ابعاد نشاطهم الاجرامى والعمل على القبض على المتهم الهارب.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

درس عمران خان للنخبة المصرية والعربية

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

مواسم البكاء فوق ضفاف حزينة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» ضبط تشكيل عصابى استولى على دراجة مزارع
» تامر حسني ومحمد رمضان يحققان أعلى ارباح في العيد
» ضبط عاطل بحوزته 670 تذكرة هيروين
» مهاتير يلغي 3 مشروعات اقتصادية بتمويل صيني
» فنان شهير يثير الجدل بسبب الكلاب والحجاب على الشواطئ
» شاهد.. حصان يلعب كرة القدم
» الشرطة تقتحم الملعب للقبض علي لاعب
» 5 حلول للإبتعاد عن الطلاق
» شاهد.. لحظة انجراف خطيرة بباكستان
» بشرى للمواطنين بشأن السلع الغذائية
» 10 حلول لانهاء مشاكل بريدك الالكتروني

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء