» ضبط عاطل بحوزته 670 تذكرة هيروين

جمال زكى
القت اجهزة الامن بالمنيا القبض على عاطل بحوزته 670 تذكرة هيروين للاتجار وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق
تلقى اللواء مجدي عامر مدير امن المنيا اخطارا من العميد مجدى سالم مدير البحث الجنائي بالمديرية بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة المنيا من ضبط محمد .ح . ا 32 سنه ومقيم دائرة القسم السابق اتهامة في 16 قضية (سلاح ابيض – تحرش – مخدرات – سلاح نارى ) وبحوزته ا670 تذكرة تحوى مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 500 جرام ومبل غير 200 جنية وهاتف محمول .
- بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وان المبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.
وبالعرض على مدير الأمن وجه بالتحفظ على المتهم والمضبوطات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
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