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في بيرو..

الشرطة تقتحم الملعب للقبض علي لاعب

الرياضة

الشرطة الأوكرانية
ارشيفية

متابعات- محمد الخرو

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الشرطة

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مباراة

لقاء

يونيون كيمبيري

اقتحمت شرطة بيرو أرضية ملعب لقاء يونيون كيمبيري ونظيرة سبورت خوانتا للقبض علي مهاجم الأول سيزار مونتاليفيو.

وقالت صحفية "ذا صن" البريطانية في تقرير لها أن رجال الشرطة أوقفوا المباراة، لإلقاء القبض على سيزار مونتاليفيو، مهاجم فريق "يونيون كيمبيري" الذي لعب ضد سبورت خوانتا ضمن منافسات مسابقة الكأس المحلية.

وأضاف مصدر، أنه تبين فيما بعد، أن اللاعب مسجل باسم "مزور"، وأن اسمه الحقيقي هو خوسيه كونتريراس، ووجهت له تهمة "انتحال شخصية ".

وقال اللاعب خلال اقتياده خارج الملعب: "أنا لاعب كرة قدم ولست مجرما ".

ولم تستكمل أطوار المباراة بعد هذه الواقعة، وتم اعتبار "يونيون كيمبيري" خاسرا


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