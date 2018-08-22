حل واحد لإنهاء أزمة الليرة التركية

22 أغسطس 2018 - 12:06 م

كشف جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي عن طريق الحل لانهاء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا لافتا إلى أن إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون المحتجز في تركيا هي السبيل الوحيد لانهاء هذه الأزمة. .

وأضاف بولتون خلال تصريحات من القدس المحتلة: "ارتكبت الحكومة التركية خطأ كبيرا بعدم إطلاق سراح القس برانسون ".

وعلى صعيد الملف السوري قال بولتون إن ما يبقي أمريكا في سوريا هو وجود القوات الإيرانية وتنظيم الدولة .

وقال إنه لم يحدث أي تفاهم بين أمريكا بشأن خطط استعادة الأسد للسيطرة على إدلب من يد المعارضة لكنه شدد في المقابل على أن أي استخدام للأسلحة الكيماوية أو البيولوجية ضد إدلب سترد عليه أمريكا بقوة .

وكشف بولتون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ أمريكا أن روسيا لا يمكنها تحقيق إنسحاب القوات الإيرانية من سوريا .

وأضاف: "الروس عالقون في سوريا ويريون من الآخرين دفع ثمن إعادة الإعمار" لكنه أشار إلى نقاش سيجرى مع نظيره الروسي لبحث ما يمكن لأمريكا وروسيا فعله لحل الصراع في سوريا .

جانب آخر رأى بولتون أن العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران أكثر فاعلية مما كان متوقعا لكنه أشار إلى استمرار نشاط إيران الإقليمي الذي تعارضه واشنطن .

وقال: "دعني أكون واضحا، نعتقد أن إعادة فرض العقوبات لها تأثير كبير بالفعل على اقتصاد إيران وعلى الرأي العام داخل إيران ".