"حجي" يكشف مفاجأة صادمة عن قناة السويس

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العملة الصعبة

عصام حجي

القطب الشمالى

كشف العالم الفضائي الدكتور عصام حجي عن ظاهرة مناخية من شأنها التأثير علي قناة السويس لافتا إلى أنه أوضح هذا الأمر من قبل وقابلة الكثير بالسفه والسخرية.

وقال "حجي" في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في ناس كانت بتسفه لما قلت من 6 سنين ان ذوابان الثلوج في القطب الشمالي الناتج عن التغير المناخي سيأثر على قناة السويس، اكبر مصدر للعملة الصعبة في مصر، بفتح طريق ملاحي أقصر بين بين آسيا وأوروبا. اليوم احد اكبر شركات النقل البحري بدأت فعلا في تفعيل ذلك".

وانهاتل التعليقات علي تغريدة "حجي" وجاء أبرزها:

غرد ناشط: " قناة السويس مش أكبر مصدر للعملة الصعبة اعتقد انها تحتل المرتبة الثالثة بعد العاملين بالخارج و السياحة".

وأضاف أخر: " اولا هى مش أكبر مصدر للعمله الصعبه فى مصر لا تحويلات المصريين فى الخارج بتفوق ال 20 مليار دولار ثانيا انت بتتكلم على عبور حاويه معديه فى المجرى هذا. متوسط عبور السفن اليومى فى قناه السويس 60 سفينه شغل الملاحه والخطوط الملاحه مش شغلتك".

وقال ناشط: " هو بالتأكيد هياثر كتير بس لسه قدامه مش اقل من 10 سنين تانى عشان يفتح ممر مائي لكن الى بيحصل دلوقتى هو انه بيشتغل شهرين كل سنه وده نفس الى كان بيحصل قبل كده".


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