  • الأربعاء 22 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر02:30 م
بحث متقدم
صلاح

رقم مميز لـ"صلاح" في البريميرليج"

التحرش

انخفاض معدل التحرش الجنسي في عيد الأضحى

رضا عبدالعال لاعب نادي الزمالك و الأهلي السابق

شاهد.. عبد الواحد لرضا عبدالعال: انت بتاع فتة

مسجد في اوروبا

الحبس 18 شهراً لسيدة أهانت الإسلام

ثانى اكبر ناقلة حاويات فى العالم تعبر قناة السويس

"حجي" يكشف مفاجأة صادمة عن قناة السويس

سطو مسلح على سيارة نقل أموال بالعاشر

القبض على 9 من سارقوا سيارة نقل أموال

مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

حل واحد لإنهاء أزمة الليرة التركية

الأرصاد: طقس الأحد معتدل شمالا والعظمى بالقاهرة 29

بالفيديو.. خبر صادم للمصريين بشأن سخونة الطقس

محمد صلاح

لحية "صلاح" تضعه في قائمة الأفضل عالميا

الرئيس السيسي "أرشيفية"

مريض: السيسي عبر بنا من المرض إلى الصحة

القبض على 9 من سارقوا سيارة نقل أموال

قضايا وحوادث

سطو مسلح على سيارة نقل أموال بالعاشر
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

سطو مسلح على سيارة نقل أموال بالعبور

#

«فيس بوك» يوقع بسيارة شعار الداخلية المخالفة

#

اصطدام سيارة نقل بعدد من السيارات على "الدائري"

#

مصرع وإصابة 11 عاملًا إثر انقلاب سيارة بالمنيا

سرقة

الامن العام

مديرية أمن القاهرة

سيارة نقل اموال

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة والجيزة والقليوبية من القاء القبض على 9 من مرتكبي واقعة سرقة نقل أموال بعد ساعات من وقوع الحادث.

جاء ذلك بعد  واقعة بلاغ ورد إلي المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم مدينة نصر أول بالعثور على سيارة نقل أموال تابعة لإحدى شركات الأمن والحراسة بشارع محمد توفيق دياب دائرة القسم ، وبداخلها   19 حقيبة أموال " 9 فارغة ، 10مغلقة" وما قرره موظف أمن وفنى بالشركة أنهما كانا يستقلان السيارة صحبة سائقها إيهاب . ع . أ 44 سنه ، مُقيم بالشرابية" وبحوزتهم 40 حقيبة بداخلها مبلغ 24 مليون و280 ألف جنيه لتغذية ماكينات سحب الأموال التابعة لأحد البنوك وحال تواجدهما بشارع عبدالرازق السنهورى فوجئا بهروب السائق بالسيارة وبداخلها  29 صندوق بهم مبالغ مالية قدرها " 18 مليون و835 ألف جنيه ، 5 آلاف دولار "وكان فى انتظاره سيارة ملاكى يستقلها بعض الأشخاص وهروبهم .

على الفور وجه اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد  عدد 7 متهمين من مرتكبى الواقعة ، وتمكن فريق البحث الجنائى من ضبط خمسة منهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة   .

وبتكثيف الجهود تنسيقاً والإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء رضا العمده  تم ضبط السائق الهارب حال تواجده بشارع أحمد عرابى دائرة قسم شرطة العجوزة ، وبحوزته حقيبة صغيرة بداخلها مبلغ مالى من المستولى عليه ، وبإرشاده تم ضبط  عدد 4 حقائب سفر بداخلهم مبالغ مالية من المستولى عليها بشقة مستأجرة بذات الشارع   .

كما أسفرت الجهود تنسيقاً والإدارة العامة لمباحث القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي عن ضبط أحد الهاربين "فوزى .م.م عاطل –سن 41 له معلومات جنائية ومحكوم عليه بالحبس 6 أشهر فى قضية ضرب وبحوزته حقيبة سفر بداخلها مبلغ مالى من المستولى عليه وسيارة ماركة "كيا" قام بشرائها بمبلغ 200 ألف جنيه من متحصلات السرقة .

بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت الجهود عن ضبط كلٍ من محمد .أ.ع عاطل  43 سنه، صابر .ك.أ عاطل –سن 32 وبحوزة الأول مبلغ مالى من متحصلات السرقة ،واللذان قاما بمساعدة المتهمين فى الإختباء عقب إرتكابهم الحادث .

وبحصر الأموال المضبوطة بالجنيه المصرى والدولار الأمريكى مع المتهمين المضبوطين تبين أنها تقارب الـ"14 مليون جنيه ".

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب والمتبقى من المبالغ المالية المستولى عليها .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

درس عمران خان للنخبة المصرية والعربية

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

مواسم البكاء فوق ضفاف حزينة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» ضبط تشكيل عصابى استولى على دراجة مزارع
» تامر حسني ومحمد رمضان يحققان أعلى ارباح في العيد
» ضبط عاطل بحوزته 670 تذكرة هيروين
» مهاتير يلغي 3 مشروعات اقتصادية بتمويل صيني
» فنان شهير يثير الجدل بسبب الكلاب والحجاب على الشواطئ
» شاهد.. حصان يلعب كرة القدم
» الشرطة تقتحم الملعب للقبض علي لاعب
» 5 حلول للإبتعاد عن الطلاق
» شاهد.. لحظة انجراف خطيرة بباكستان
» بشرى للمواطنين بشأن السلع الغذائية
» 10 حلول لانهاء مشاكل بريدك الالكتروني

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء