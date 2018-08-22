رقم مميز لـ"صلاح" في البريميرليج"

22 أغسطس 2018 - 02:23 م

دخل اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي الموسم الجديد من الدوريالانجليزي الممتاز برقم مميز.

وقالت شبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة فى إحصائيات كرة القدم أنه منذ بداية الموسم الماضى ساهم محمد صلاح فى إحراز 44 هدفاً بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، حيث سجل 33 هدفاً وصنع 11 هدفاً آخر، أكثر بـ11 هدفاً عن أى لاعب آخر خلال الفترة نفسها .

وينافس محمد صلاح على الفوز بجائزة أفضل لاعب فى أوروبا لعام 2018 من جانب الاتحاد الاوروبى لكرة القدم "يويفا ".

الثلاثى محمد صلاح وكريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش تواجد فى القائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب فى أوروبا، بعدما تم اختيارهم من جانب 80 مدرباً فى مختلف أندية أوروبا، بواقع 32 مدرباً للفرق التى شاركت فى دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا موسم 2017 – 2018، و48 مدرباً للفرق التى شاركت فى دور المجموعات بمسابقة الدورى الأوروبى "اليوروباليج" بالموسم ذاته، بالإضافة إلى 55 صحفياً تم اختيارهم من جانب"اليويفا ".

وسيتم الإعلان عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب فى أوروبا لعام 2018 يوم 30 أغسطس الجارى بإمارة "موناكو" الفرنسية، على هامش سحب قرعة دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا موسم 2018 - 2019 .