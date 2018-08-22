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شاطئ «شرم اللولى» بمرسى علم.. ثالث أفضل شاطئ في الشرق الأوسط

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صورة الشاطئ
صورة الشاطئ

حسن حمدان

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استطاعت مصر ان تحجز لها مكانا ضمن اجمل شواطئ الشرق الاوسط بشاطئ شرم اللولى بمدينة مرسى علم.

وذكر المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة" أن شاطئ "شرم اللولي" في مرسى علم حصل على المرتبة الثالثة في قائمة أفضل 10 شواطئ في الشرق الأوسط لعام 2017، والذي يصدره موقع تريب أدفايزر"Tripadvisor " المختص بالسفر والسياحة حول العالم، ويصل عدد الزائرين حوالى 340 مليون زائر شهريا، وأكثر من 320 مليون رأى وتعليق عن أكثر من 4.9 ملايين مكان إقامة ومطعم ومعالم سياحية جاذبة.

ووصف تعليقات مستخدمى موقع Tripadvisor هذه المنطقة بأنها قطعة صغيرة من الجنة كما وصفها البعض بأنها الرحلة الأفضل التي خاضها طوال حياته .

وتتميز مدينة "مرسى علم "بالبحر الأحمر، بشواطئها الرائعة ذات الرمال المسطحة التى تطل على سلسة جبال خلابة، كما أن الحياة البحرية في هذ المنطقة مثيرة للدهشة إذ تحتوى على أنواع مختلفة من الأسماك والشعاب المرجانية لذا فممارسة رياضة الغوص تكون تجربة رائعة.

هذا و يذكر ان شاطئ شرم اللولى حصل على المركز الثالث عشر فى قائمة اجمل شواطئ العالم بموقع ادفايزر لعام 2016.



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