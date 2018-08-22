بالصور.. إحالة كاتب وعامل بوحدة صحية في السنطة للتحقيق

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إحالة كاتب وعامل بوحدة صحية بالسنطة للتحقيق
إحالة كاتب وعامل بوحدة صحية بالسنطة للتحقيق

محمد عبدالناصر

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محافظة الغربية

رئيس مدينة السنطة

قرية الرجبية

كاتب صحة

عامل وحدة صحية

قرر اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة، بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، إحالة كاتب صحة وعامل بوحدة صحية للتحقيق بالشئون القانونية، بسبب عدم الانضباط الوظيفى وترك العمل.

جاء ذلك القرار على خلفية مرور مفاجئ لرئيس مدينة السنطة، على المنشأت والمرافق الخدمية، بقرية الرجبية، للوقوف على مدى انتظام العمل والخدمات، خلال عيد الأضحى ورصد عدم تواجد كاتب صحة وعامل بالوحدة الصحية بذات القرية.

كما أجرى " هجرس" مرورا على محطة الصرف الصحى بالقرية، وتبين أن ماتور الكهرباء الموجود بالمحطة معطل، موجها بسرعة إصلاحه لضمان عدم التأثير على العمل بالمحطة.







 
 


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