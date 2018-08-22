» بالفيديو.. مجهول يعرض ملابس مجانا للمحتاجين

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المحتاجين

مجهول

قام مجهول بعرض مجموعة من الملابس الجديدة صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك في مدينة يالوفا التركية لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.

وهذه الملابس مكوية ومعطرة لتليق بعرضها ومكتوب عليها "يأخذها المحتاجين".

وتبادل رؤساء وزعماء الدول الاسلامية صباح أمس التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
شاهد الفيديو..


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