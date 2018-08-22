» بالفيديو.. مجهول يعرض ملابس مجانا للمحتاجين

متابعات- محمد الخرو
قام مجهول بعرض مجموعة من الملابس الجديدة صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك في مدينة يالوفا التركية لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.
وهذه الملابس مكوية ومعطرة لتليق بعرضها ومكتوب عليها "يأخذها المحتاجين".
وتبادل رؤساء وزعماء الدول الاسلامية صباح أمس التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
شاهد الفيديو..
#فيديو— جريدة كاظمة (@kathima) 22 أغسطس 2018
شخص مجهول يقوم في مدينة يالوفا التركية صبيحةَ يوم العيد.. بتعليق مجموعة ألبسة جديدة
مكوَى معطّرة معلّقة على سياجٍ مكتوبة عليها "Iyi bayramlar عيدكم مبارك"
يأخذها المحتاجين #عيد_الأضحى_المبارك pic.twitter.com/bQs7hhueRd
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