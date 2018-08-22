» إصابة 15 شخصا في انقلاب أتوبيس بالقليوبية

أصيب 15 شخص في حادث انقلاب أتوبيس على طريق "شبرا-بنها" الحر تم نقل المصابين لمستشفي بنها العام لتلقي العلاج.

تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من الأجهزة الأمنية بوقوع حادث تصادم علي طريق "شبرا - بنها" الحر، وإصابة 15 شخصا دون وجود وفيات .

انتقل علي الفور اللواء نبيل عادلي، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، وجري رفع آثار الحادث، ونقل المصابين إلي مستشفي بنها التعليمي، وعودة حركة المرور إلى طبيعتها .

ومن جانبه أعلن الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، خروج جميع المصابين من مستشفى، بعد تلقيهم العلاج اللازم واستقرار حالتهم الصحية .