«الصحة»: ارتفاع وفيات الحجاج المصريين لـ 34 حاجا

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، وفاة حالة بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 34.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المتوفي هو الحاج "محمد أبوضيف إسماعيل بديوي، 71 عاما، توفي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية داخل المشاعر"، وتم نقله إلى المستشفى.

وأشار مجاهد، إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.


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