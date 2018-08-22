بالفيديو.. كاهن يوزع حلوى على أطفال في العيد

22 أغسطس 2018 - 04:22 م

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر توزيع كاهن للحلوى على الأطفال في إطار الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

ونشر صاحب حساب "محمد حسن" على "فيس بوك" صورا للكاهن وهو يوزع الحلوى على المسلمين بعد صلاة العيد مباشرة، وعلق على ذلك قائلا: "المكان مسجد الروضه الحي الثاني مدينة العبور جميل أوي أوي انك تخلص صلاة العيد وانت خارج تلاقي هذا القس الجميل و من معه بيوزعوا باكدج فيه لعب وبسكوت وشيكولاته علي المسلمين كبار وصغار. الجميل بقي ان المسجد ده كان معروف عنه ان أكثر مرتاديه من جماعة الإخوان عيد سعيد عليكم جميعا مسلمين ومسيحيين".