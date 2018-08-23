  • الخميس 23 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر01:19 ص
بحث متقدم
ترامب

ضربة صادمة لـ"ترامب" من القضاء الأمريكي

حجاج

الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين

صلاح

تصريحات صادمة لرئيس توتنهام السابق عن محمد صلاح

الشاب محمود سليمان صاحب واقعة التجمع الخامس

«متحرش التجمع» يصور إعلانًا ويتفاوض على عمل فني

قناة السويس

أكبر شركة شحن بحري في العالم تستبدل قناة السويس بمسار جديد

العثور على جثامين الأطفال المخطوفة من الدقهلية في ترعة بدمياط

العثور على جثامين الأطفال المخطوفة من الدقهلية في ترعة بدمياط

ساويرس

«ساويرس»: غيرت اسم ابني من «أنسي» لـ«محمد»

تركي آل الشيخ

«تركي آل الشيخ»: انتظروا أغلى صفقة في تاريخ الدوري المصري

الدولار

روسيا توجه صفعة قاسية للدولار وتتخلي عنه في صفقات عسكرية

الدولار والجنيه

سعر الدولار ثانى أيام عيد الأضحى

في فرنسا..

القبض على 20 خروفا لهذا السبب المثير

عرب وعالم

خروف العيد بالتقسيط
خروف العيد بالتقسيط

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

عامل ينتحل صفة ضابط لسرقة المواطنين

#

القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة

#

القبض على 20 من ألتراس«الوايت نايتس»

#

ياباني يحبس نجله في قفص لمدة 20 سنة .. ما السر؟

ألقت السلطات الفرنسية القبض على 20 خروفاً بمنطقة «لوبورجيه»، التى تبعد عن العاصمة باريس، وقامت بشحنها فى عربة كبيرة إلى إحدى النقاط التابعة للشرطة بالمدينة.
وكانت شرطة مدينة «لوبورجيه» تلقت بلاغاً من إحدى العائلات الفرنسية التى تسكن بالمنطقة تشتكى فيه من قيام شخص جزائرى الأصل فرنسى الجنسية بتخزين عدد كبير من الخرفان وصلت إلى 20 خروفا يقوم بذبحها داخل مسكنه الخاص، وهو ما يخالف القوانين الفرنسية بعدم الذبح يوم عيد الأضحى بالمنازل والالتزام بالذبح فى المجازر أو المزارع المنتشرة خارج العاصمة.
وعلى الفور استدعت قوات الشرطة عددا من عربات البوليس، التى وصل تعدادها إلى ما يقارب العشرين أيضاً، أغلقت مداخل ومخارج المنطقة وشحنت الخرفان، وألقت القبض على المواطن المخالف واصطحبته إلى قسم الشرطة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة ملف جاسوسية "أشرف مروان"

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

مواسم البكاء فوق ضفاف حزينة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قاله "البغدادي" في أحدث تسجيل له
» بالفيديو.. خطورة ملف جاسوسية "أشرف مروان"
» «أوبر» ستدفع 1.9 مليون دولار بسبب التحرش الجنسي
» القاهرة تستضيف اجتماعًا مع السودان تمهيدًا لهذا الأمر
» بالفيديو.. لحظة وقوع كارثة كبرى في سباق سيارات
» الاحتلال يوافق على بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية بالضفة
» «بوتفليقة» يعزل مدير أمن الجيش
» بقيمة 93 مليون دولار.. حرق كوكايين سفارة روسيا في الأرجنتين
» الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير مقرن بن سعود
» حريق ضخم في مصفاة نفط كبرى ببريطانيا
» «تغريدة» غامضة لـ«ميدو» على «تويتر»

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    04:02 ص

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء