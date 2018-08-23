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ميدان تحتمس فى بنها يتحول لإسطبل حمير ومأوي للبلطجية

قبلي وبحري

الميدان
الميدان

علي إسماعيل

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الكفار

ميدان

يتحول

"ببنها"


 ميدان تمثال "تحتمس الثالث" المتواجد أمام نفق شعراوي بوسط مدينة بنها عاصمة القليوبية، والذي أطلق عليه المواطنين "ميدان الكفار"و الذي أثار سخرية المواطنين وأطلقوا عليه هذا الاسم نسبة إلى أحد الأفلام السينمائية، عندما أراد المسلمون هدم آلهة عرب الجاهلية، وكان العرب يصرون على وضعها وسط المدينة .



هذا الميدان  أصبح يشهد حالة من الفوضى والإهمال بعد أن تحول إلي إسطبل للحمير والأحصنة والعربات الكارو، واحتله الباعة الجائلين المكان وافتراش الشارع بالعربات الكارو وتحول الميدان  الي مشهد غير حضاري يليق بوسط عاصمة القليوبية، وسط غضب واستياء بين ساكني المنطقة بسبب الألفاظ المسيئة التي يسمعونها من أصحاب تلك العربات والحمير بالإضافة الي الروائح الكريهة تنبعث في كل مكان من روث الحيوانات المنتشرة في المكان، وأصبحت تثير غضب المواطنين بالإضافة إلي إشغال الطريق وشل حركة المرور في الشارع الرئيسي بنها.

وتقول ناهد عبدالحميد من سكان المنطقة بمدينة بنها، ان هذا المشهد المهين يدل علي مدي اهمال المسؤلين في المحافظة والحي  لصمتهم علي هذا المشهد الذي حول وسط بنها الي اسطبل حمير واحصنة وكارو وتحول المكان من منظر جمالي الي شئ لا يطاق.

بينما اكد علاء ابراهيم من سكان المنطقة، ان هذا المشهد الغير حضاري موجود ويقوم الباعة الجائلين بربط الاحصنة والحمير وسط الميدان وعلي النجيلة وفي الشوارع وعلي الارصفة وفي الحدائق الجانبية ثم يغادرون المكان دون تنظيفه تاركين اكوام القمامة وروث الحيوانات تملئ المكان وتنبعث منه الرائحة الكريهة مما نضطر الي الهروب من منازلنا الي أي اماكن اخري او نغلق النوافذ والشبابيك علي انفسنا حتي لا تتسرب الروائح الي منازلنا وحتي لا يسمع أبناءنا السب والقذف الذي يستخدمه هؤلاء العربجية والذي نسمعه ليل نهار دون تدخل من المسئولين.

ويؤكد عماد السيد، من سكان المنطقة، انهم تقدموا  بعدة شكاوي للمسئولين بالمحافظة ولكن دون جدوى مما يضطر السكان بالتدخل لمنع الباعة من الوقوف في هذه المنطقة مما يؤدي الي وقوع مشادات كلامية بين السكان وبين الباعة الجائلين وغالبا ما تتحول الي مشاجرات ويقوم الباعة بالتعدي بالسب وضرب كل من يحاول منعهم من الوقوف في هذه المنطقة .

بينما يؤكد عارف السيد، أن الحديقة تحولت لصالة قمار ولعب الميسر للأطفال والشباب الصغير من لعب الكوتشينة أو الزهر او الثلاث ورقات وأصبحت مأموري للخارجين عن القانون بالإضافة الي عدم وجود رقابة علي هذه المنطقة وكأنها فوق القانون وخارج النطاق الامني.

وطالب سكان المنطقة تدخل اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية لحل تلك المشكلة ومحاسبة كل مسئول يتقاعس عن أداء عمله مؤكدين انهم تقدمه بالعديد من الشكاوي لمجلس المدينة دون جدوي، متسائلين لماذا يتقاضي العاملين بمجلس مدينة بنها رواتبهم ما دام أنهم لا يقومون بواجبهم الوظيفي والعمل علي حل مشاكل المواطنين والنظر في شكواهم.




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