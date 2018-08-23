» تعليق ناري لـ"ترامب" على فضيحة محاميه

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اعتبر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أن الأموال التي أقر محاميه السابق، مايكل كوهين بدفعها قبل الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2016، لا تشكل انتهاكا لقوانين تمويل الحملات الانتخابية.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أقر المحامي السابق لترامب بالذنب أمام محكمة فيدرالية بست تهم احتيال موجهة إليه، وبتهمتي انتهاك قوانين تمويل الحملة الانتخابية عبر تسديد مبالغ مالية لشراء سكوت امرأتين ادعتا إقامة علاقة مع ترامب.
وشدد الرئيس الأميركي في مقابلة ضمن برنامج تعرضه شبكة "فوكس" الإخبارية الأميركية على أن تسديد الأموال "ليس انتهاكا للحملة".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ترامب قوله إن الأموال "لم تُدفع من صندوق الحملة، أنا دفعتها وكتبت تغريدة في هذا الشأن".
وتحدث كوهن بالتفصيل في المحكمة حول كيفية تسديده هذه الأموال لامرأتين يعتقد أنهما ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، وعارضة مجلة "بلاي بوي" الإباحية كارن مكدوغال.
وكثيرا ما نفى ترامب معرفته بتلك الدفعات في حينه، إلا انه أقر بأنها سُددت من أمواله الخاصة التي كان كوهين مخولا التصرف بها.
وأكد ترامب خلال المقابلة أنه "علم لاحقا بالأمر".

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