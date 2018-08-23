القبض على نقاش سرق 220 ألف جنيها بالغردقة

23 أغسطس 2018 - 07:18 ص

تمكنت مباحث قسم أول الغردقة، من ضبط نقاش لاتهامه بسرقة مبلغ مالي 220 ألف جنيه من داخل شقة مدرس بمنطقة ذهبية بالغردقة.

تلقى اللواء أشرف عز العزب، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من الرائد أسامة مهران، رئيس مباحث قسم أول الغردقة، بتلقيه بلاغا من مدرس مقيم بشارع الذهبية، مفاداه، سرقة مبلغ مالي 220 ألف جنيه من داخل مسكنه.

تم تشكيل فريق بحث ضم الرائدين أحمد فاضل، ولؤي الصياد، معاوني مباحث قسم أول الغردقة، بإشراف مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، لكشف ملابسات الحادث والتوصل لمرتكب الواقعة.

وتوصلت تحريات فريق البحث، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "نقاش" من محافظة المنيا مقيم بالغردقة.

وبعد التأكد من صحة المعلومات الواردة، تم تقنين الإجراءات، وتمكن النقيبان محمود غانم، ومحمد منجى، معاونا مباحث قسم أول الغردقة، من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن المسروقات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.